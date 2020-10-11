القضاء على اثنين من المسلحين في الشيشان

قال المركز الإعلامي في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إن رجال الأمن الروس تمكنوا من قتل اثنين من المسلحين في الشيشان.

وأضاف المركز: "تم خلال عملية مكافحة الإرهاب في جمهورية الشيشان، القضاء على عنصرين من أفراد العصابات المسلحة".

وأشار المركز، إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات حول وجود مسلحين في منطقة سيرنوفودسك بالشيشان. وعلى الفور قام رجال الأمن بتنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وفي التفاصيل، قامت مجموعة من القوات الخاصة بالأمن الروسي، بتطويق المجرمين في منطقة على بعد كيلومترين جنوب غرب قرية أسينوفسكايا. وبعد رفضهما الاستسلام للسلطات وإطلاقهما للنيران من أسلحة آلية، تم القضاء عليهما".

المصدر: تاس