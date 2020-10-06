وزارة الدفاع الروسية تعلن "تشديد نظام مكافحة الإرهاب" في قاعدتها بقرغيزستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، "تشديد نظام مكافحة الإرهاب" في قاعدتها الجوية في جمهورية قرغيزستان، على خلفية الاضطرابات التي يشهدها هذا البلاد.

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وقال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الوسطى الروسية، في بيان: "بهدف منع أي استفزازات متعلقة بتصاعد الأوضاع في جمهورية قرغيزستان، تم إعلان تشديد نظام مكافحة الإرهاب في حرم القاعدة الجوية الروسية الـ999 في (كانت)".

وأوضح البيان مع ذلك أن "كل الإجراءات المخطط لها والخاصة بالاستعداد القتالي والأنشطة اليومية في القاعدة تنفذ بحجمها الكامل".

وتعتبر قاعدة "كانت" الروسية الجوية، التي تدخل في قوام قوات المنطقة العسكرية الوسطى، جزءا من القوات الجماعية للرد السريع وتشارك في ضمان أمن المجال الجوي للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويحتضن هذا الموقع العسكري طائرات هجومية نفاثة من طراز "سو-25" ومروحيات حربية من نوع "مي-8".

وتشهد قرغيزستان وخاصة عاصمتها بشكيك اضطرابات واسعة على خلفية إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية حيث أكدت مجموعة أحزاب معارضة عدم الاعتراف بها نظرا لـ"تزوير واسع النطاق".

وتدفق أمس الاثنين آلاف المتظاهرين إلى شوارع بشكيك التي شهدت اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن ما اسفر عن إصابة نحو 600 ومقتل شخص على الأقل، بينما سيطر ممثلو الأحزاب المعارضة على مبنى البرلمان الذي يحتضن كذلك مكاتب رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

المصدر: وكالات