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روسيا تنتج صواريخ خاصة لضرب الدرونات

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روسيا تنتج صواريخ خاصة لضرب الدرونات
Sputnik michaieh voskresinsky
منظومة "تور إم-2" الروسية للدفاع الجوي
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أعلن القائد العام للقوات البرية الروسية اللواء أوليغ ساليوكوف، أنه تقرر إنتاج صواريخ صغيرة الحجم لمنظومة الدفاع الجوي "Тор-М2" المضادة للطائرات، لاستخدامها في ضرب الدرونات.

وقال: "نظام الدفاع الجوي Tor-M2 هو الآن الأكثر فعالية في المعركة ضد الدرونات التكتيكية. وفي الوقت نفسه، تتجاوز كلفة الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات قيمة الطائرات الصغيرة بدون طيار بشكل كبير. ومع وضع هذا في الاعتبار، يجري العمل الآن على إنتاج صاروخ صغير الحجم رخيص نسبيا لهذه المنظومة".

وأضاف أنه "يتم الانتهاء أيضا من تصنيع منظومة مدفعية مضادة للطائرات بعيار 57 مم".

وأشار إلى أن "الدرونات هي أهداف نموذجية للدفاع الجوي العسكري، وأن النظام الحالي متعدد المراحل ككل، يضمن محاربتها بالكفاءة المطلوبة".

المصدر: "تاس"

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