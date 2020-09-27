انهيار جسر بضواحي موسكو يوقع عشرات الجرحى

أعلنت مديرية وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة موسكو، أن 51 شخصا تضرروا نتيجة انهيار جسر للمشاة بأحد المصانع في ضواحي العاصمة الروسية.

وقال مصدر في المديرية لوكالة "تاس" أن جميع المصابين تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات المحلية، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بأن 18 منهم في حالة خطرة.

وكشفت مصادر طبية أن المصابين يعانون من صدمات وكسور في العظام وحروق من المياه الحارة.

من جهته، أشار مصدر أمني إلى أن جميع المصابين مواطنو قرغيزستان، ويحمل اثنان منهم أيضا الجنسية الروسية، وكلهم عاملو مصنع تابع لشركة لوجستية تقع في بلدة ستوبينو في ضواحي موسكو.

وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة مقاطعة موسكو، أن جسرا حديديا طوله 35 مترا وارتفاعه 4 أمتار انهار في ورشة تابعة لشركة "إف إم لوجستيك"، وسقط على خطوط المرافق.

وذكر المكتب أن السبب المحتمل للحادث هو التحميل الزائد للجسر.

المصدر: تاس