مجلس حقوق الإنسان في روسيا يجدد رفضه عودة البلاد لعقوبة الإعدام

تحدث فاليري فادييف رئيس مجلس حقوق الإنسان في روسيا، عن فكرة إلغاء الحظر المفروض على عقوبة الإعدام في البلاد، وقال إنه يعارض إلغاء هذا الحظر.

وأضاف: "أنا شخصيا ضد عقوبة الإعدام. عندما يحكم على بعض المجرمين بالسجن مدى الحياة، نعرف أن بعضهم يفضل عقوبة الإعدام، لأن ظروف السجن المؤبد صعبة للغاية. لا أرى ضرورة لرفع الحظر المفروض على عقوبة الإعدام".

وأشار إلى أن السجن المؤبد عقوبة شديدة وخلالها، لا يشكل المحكومون أي خطر على المجتمع.

وبين حين وآخر، يثار في روسيا موضوع إلغاء الحظر على عقوبة الإعدام، وخاصة عند وقوع جرائم تثير الضجة في المجتمع.

والمرة الأخيرة التي تم فيها التطرق إلى هذه القضية كانت بعد جريمتي قتل أطفال، ففي 24 سبتمبر، اختفت طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في قرية نيكليودوفو بمقاطعة نيجني نوفغورود، وفي مساء نفس اليوم تم العثور على جثتها في مكان مهجور، وتم اتهام عشيق والدتها السابق بارتكاب الجريمة.

وفي 15 سبتمبر، تم العثور في مدينة ريبينسك بمقاطعة ياروسلافل على يافعتين مقتولتين 8 و13 عاما وتم اتهام معايش والدتهما بالجريمة.

المصدر: لينتا رو