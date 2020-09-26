موسكو تعلن استئناف دعم سكانها الملتزمين بالبقاء في المنازل

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن سلطات العاصمة ستستأنف عمل منظومة تقديم الخدمات الاجتماعية والدعم للمواطنين، الذين يتعين عليهم البقاء في منازلهم بسبب الوباء، اعتبارا من الغد.

وأضاف العمدة، في حديث له اليوم، أن سكان المدينة، الملتزمين بالنظام المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد، يمكنهم الاستفادة من التوصيل المجاني للأغذية والأدوية، وكذلك المواد الأساسية. يجب ترك الطلب على رقم الخط الهاتفي الساخن الذي خصصته السلطات لهذا الغرض.

ووفقا للعمدة، يمكن أيضا الاتصال بالخط الساخن، للحصول على الدعم والمساعدة النفسية.

في وقت سابق، نصحت سلطات العاصمة، سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، بعدم مغادرة منازلهم اعتبارا من 28 سبتمبر، إلا في حالات الضرورة القصوى.

المصدر: تاس