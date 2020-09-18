مجهول يقتحم بسيارة حرم مقر إقامة السفير الأمريكي لدى موسكو

أفادت السفارة الأمريكية لدى موسكو بأن رجلا مجهولا كان يقود سيارة اقتحم اليوم الجمعة حرم مقر إقامة سفير الولايات المتحدة بروسيا، بول ساليفان، في حادث لم يسفر عن إصابات.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، عبر "تويتر"، إنه "في حوالي الساعة 16:20 اقتحم مواطن روسي كان يقود سيارة محيط سباسو هاوس"، في إشارة إلى المبنى الذي يحتضن مقر إقامة السفير الأمريكي.

وذكرت روس أنه تم إلقاء القبض على الرجل من قبل موظفي السفارة الذين أحالوه إلى ممثلين عن السلطات الأمنية الروسية.

وأشارت المتحدثة إلى أن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، لم يكن موجودا في مقره وقت حصول الحادث، مشددة على أنه لم يسفر عن سقوط أي إصابات.

At approximately 16:20, a Russian national in a vehicle breached the perimeter at Spaso House, the U.S. Ambassador’s residence in Moscow. He was intercepted by Embassy personnel and turned over to local authorities. Amb Sullivan was not home at the time, and no one was injured. — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) September 18, 2020

المصدر: RT