بوتين: الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية تتفوق على مثيلاتها في الدول الأخرى

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الأسلحة التي تصنعها روسيا، تتفوق على مثيلاتها في الدول الأخرى، مؤكدا أن بعض هذه الأسلحة لا نظير لها في العالم.

وأضاف بوتين خلال اجتماع للجنة العسكرية الصناعية، اليوم الجمعة، أن الشركات الروسية تصنع أسلحة بخصائص فريدة من نوعها.

وهنأ الرئيس الروسي كل العاملين في المجمع الصناعي العسكري، بيوم "صانع الأسلحة"، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 19 سبتمبر.

كما أعرب عن امتنانه "للمحاربين القدامى، وأولئك الذين حافظوا على التقاليد الأسطورية لمدارس الأسلحة المشهورة عالميا، والذين ابتكروا أسلحة ومعدات أصبحت، تجسيدا لقوة الجيش والأسطول"، مؤكدا أن هذه الأسلحة ستضمن التكافؤ العسكري والتكنولوجي لروسيا مع القوى الكبرى على مدى عقود قادمة.

وشدد بوتين على أن الجيل الحالي من مصنعي الأسلحة في روسيا، يواصل بشرف عمل أسلافه، معلنا عن خطط لتعزيز الموارد البشرية للمجمع الصناعي الدفاعي.

وقال: "سنواصل تعزيز إمكانات المجمع الصناعي العسكري، بما في ذلك تهيئة الظروف للمديرين الموهوبين والعلماء والمصممين، الذين تتراوح أعمارهم اليوم بين 30 و40 عاما، حتى يتمكنوا من إثبات قدراتهم بالكامل، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتجسيد أفكار جريئة لضمان التفوق التقني والعسكري في العقود المقبلة".

المصدر: نوفوستي