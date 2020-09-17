مقاتلة روسية تعترض طائرتين عسكريتين أمريكية وبريطانية فوق البحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لها، اعترضت فوق مياه البحر الأسود، طائرتين عسكريتين أمريكية وبريطانية.

إقرأ المزيد

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا والتابع للوزارة، في بيان: "رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية، يوم 17 سبتمبر 2020، فوق المياه الدولية في البحر الأسود هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية".

وأضاف: "ومن أجل تحديد هوية الهدفين ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز سو-27 من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية التابعة للدائرة العسكرية الجنوبية".

وحدد طاقم المقاتلة الروسية، حسب البيان، أن الهدفين الجويين هما طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "RC-135" تابعة للقوات المسلحة الجوية البريطانية، وطائرة دورية أساسية من نوع "P-8A" تابعة للقوات المسلحة الجوية الأمريكية.

وذكر المركز الوطني أنه، بعد إقلاع المقاتلة الروسية غيرت الطائرتين مسارهما إلى اتجاه معاكس وابتعدتا عن حدود الدولة الروسية، لتعود "سو-27" إثر ذلك إلى مطار مرابطتها بسلامة.

وشدد على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بما يتفق بصرامة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، مؤكدا أنه لم يتم السماح بحدوث انتهاك لحدود الدولة الروسية.

ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا، وسبق أن أعلنت عن وقوع حوادث مماثلة فوق كل من البحر الأسود وبحر بارينتس وبحر البلطيق وبحر بيرنغ.

المصدر: وكالات