بوتين يهنئ مودي بعيد ميلاده الـ70

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في محادثة هاتفية التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الهندية متعددة الأوجه.

وذكر بيان صدر عن الكرملين، أن "بوتين هنأ رئيس وزراء الهندي مودي بعيد ميلاده السبعين".

وأضاف: "أكد الجانبان التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الهندية المتعددة الأوجه، تماشيا مع الذكرى الـ20 لإعلان الشراكة الاستراتيجية، الذي يحتفل به هذا العام".

وتابع البيان الروسي: "ناقش الطرفان الجهود المشتركة لمكافحة وباء فيروس كورونا".

من جهته، أعرب مودي عن شكره وتقديره لبوتين على تهنئته، مثمنا الدور الذي تلعبه روسيا بصفتها الرئيس الحالي لمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، حسب بيان الكرملين.

وأشار الكرملين إلى أن الجانبين اتفقا على إجراء المزيد من الاتصالات مستقبلا.

المصدر: نوفوستي