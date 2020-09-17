بيسكوف: لا توجد أسباب لفرض حجر صحي جديد

بالتزامن مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتعبئة النظام الصحي لمواجهة تفشي الوباء.

وحول إمكانية فرض حجر صحي جديد في البلاد، قال بيسكوف إنه لم يتم بحث مثل هذه الإجراءات، ولا توجد أسباب لهذه الإجراءات.

وأكد أن الإجراءات المتخذة، والتي تهدف إلى تعبئة النظام الصحي في كل مناطق روسيا، للتصدي لتفشي الوباء، قد أتت بنتائج إيجابية.

وسجلت روسيا ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الوباء 1085281، منها 19061 حالة وفاة.

ورغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، إلا أن عدد الوفيات فيها يعتبر ضئيلا مقارنة بالبلدان الأخرى.

المصدر: وكالات