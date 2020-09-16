روسيا تسهل قواعد دخول الأجانب ممن لديهم أقارب روس

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن إدخال تعديل في قواعد دخول البلاد يخص المواطنين الأجانب الذين لديهم أقارب روس.

وأكد ميشوستين أثناء اجتماع حكومي عقده اليوم الأربعاء أن هذا التعديل سيسهل عملية منح التأشيرة للمواطنين الأجانب الذين لديهم أفراد قريبون في عائلتهم يحملون الجنسية الروسية، موضحا أن المقصودين بأفراد العائلة القريبون هم الأزواج والوالدان والأولاد والإخوة والأخوات والأجداد والأحفاد.

وقال ميشوستين إن هؤلاء المواطنين الأجانب سيتاح لهم الحصول على تأشيرة خاصة طويلة الأمد تصل مدتها إلى عام بناء على طلب من عضو عائلتهم الروسي.

كما قررت السلطات الروسية إسقاط بند يلزم المواطنين الأجانب بمغادرة البلاد كل ثلاثة أشهر بغية تجديد تأشيرتهم.

المصدر: نوفوستي