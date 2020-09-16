روسيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ يوليو

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 5.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أكبر زيادة في عدد المرضى منذ أواخر يوليو الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن رصد 5670 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 5529 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 26 يوليو عندما تم تسجيل 5765 إصابة خلال 24 ساعة.

وأشار التقرير إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)، لافتة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 23.1% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 132 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 150 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بـ0.5% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح 1079519 إصابة مؤكدة منها 18917 حالة وفاة و170488 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ271 حالة نشطة منذ أمس).

وغادر 5809 مرضى المستشفيات الروسية منذ أمس بعد الشفاء التام من كورونا، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 890114 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 41.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 301 ألف منها خلال اليوم الأخير، ولا يزال أكثر من 223 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

المصدر: RT