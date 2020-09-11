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رئيسة تحرير RT تخضع للتطعيم ضد كورونا

أخبار روسيا

رئيسة تحرير RT تخضع للتطعيم ضد كورونا
Sputnik
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أكدت رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، أنها خضعت للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تطويره في روسيا.

وذكرت سيمونيان اليوم الجمعة، على حسابها في "تويتر": "في غضون ذلك، أخذت أمس لقاحا ضد فيروس كورونا. لدينا مجموعة كاملة من العاملين في مجال الإعلام المتطوعين ونجري اختبارات على أنفسنا".

وعلقت رئيسة تحرير RT على حالتها بعد التطعيم بالقول: "لليوم الثاني كل شيء على مايرام".

وأصبحت روسيا الشهر الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل لقاحا ضد فيروس كورونا وشرعت في إنتاجه.

وكان عدد من كبار المسؤولين الروس قد خضع للتطعيم باللقاح الجديد، بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو وعمدة العاصمة موسكو سيرغي سوبيانين.

المصدر: RT

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