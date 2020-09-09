روسيا.. أرقام كورونا اليومية عند أعلى مستوى منذ شهر والوفيات تتخطى الـ18 ألفا

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر حصيلة وفيات وإصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ شهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن رصد 5218 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 5099 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 10 أغسطس الماضي عندما تم تسجيل 5321 إصابة.

ولفت التقرير إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 83 إقليما من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي في أقصى شمال البلاد ومدينة سيفاستوبل في شبه جزيرة القرم)، مشيرا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 22.9% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 142 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا (مقابل 122 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ الرابع من أغسطس عندما تم رصد 144 وفاة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1041007 إصابات مؤكدة، منها 18135 حالة وفاة، و166414 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ1333 حالة نشطة منذ يوم أمس).

وغادر 6409 أشخاص خلال اليوم الأخير المستشفيات في روسيا بعد شفائهم بالكامل من "كوفيد-19"، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 856458 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 39.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 328 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 205 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.

المصدر: RT