نجم هوليوود سيغال يزور القرم (صورة)

وصل نجم هوليوودي وأستاذ الفنون القتالية الأمريكي، ستيفن سيغال، اليوم السبت، غلى جمهورية القرم الروسية، حيث التقى مع رئيسها، سيرغي أكسيونوف.

وقال أكسيونوف، في تغريدة نشرها مساء السبت عبر "تويتر": "يسرني أن أرحب في أرض القرم بالممثل والموسيقار وأستاذ الفنون القتالية المشهور عالميا والممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون العلاقات الإنسانية بين روسيا والولايات المتحدة ستيفن سيغال".

ونشر أكسيونوف ضمن التغريدة صورة تجمعه مع سيغال في مكتبه، فيما لم يتم الإعلان عن هدف الزيارة.

Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала. #Крым#Россияpic.twitter.com/lGUi0PHhRQ — Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) September 5, 2020

وسبق أن دعت سلطات القرم سيغال، الذي حصل على الجنسية الروسية عام 2016، مرارا لزيارة شبه الجزيرة.

المصدر: RT + وكالات