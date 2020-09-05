 
مباشر

نجم هوليوود سيغال يزور القرم (صورة)

أخبار روسيا

نجم هوليوود سيغال يزور القرم (صورة)
Sputnik Илья Питалев
نجم الهوليوود وأستاذ الفنون القتالية الأمريكي، ستيفن سيغال.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oocj

وصل نجم هوليوودي وأستاذ الفنون القتالية الأمريكي، ستيفن سيغال، اليوم السبت، غلى جمهورية القرم الروسية، حيث التقى مع رئيسها، سيرغي أكسيونوف.

وقال أكسيونوف، في تغريدة نشرها مساء السبت عبر "تويتر": "يسرني أن أرحب في أرض القرم بالممثل والموسيقار وأستاذ الفنون القتالية المشهور عالميا والممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون العلاقات الإنسانية بين روسيا والولايات المتحدة ستيفن سيغال".

ونشر أكسيونوف ضمن التغريدة صورة تجمعه مع سيغال في مكتبه، فيما لم يتم الإعلان عن هدف الزيارة.

وسبق أن دعت سلطات القرم سيغال، الذي حصل على الجنسية الروسية عام 2016، مرارا لزيارة شبه الجزيرة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا