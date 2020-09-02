شاهد.. جيرينوفسكي يحصن نفسه من فيروس كورونا بلقاح روسي

أصبح رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، من أوائل المواطنين الروس الذين تطوعوا لاختبار فعالية لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

Владимиру Жириновскому сделали прививку от COVID-19.



Политик неоднократно заявлял, что хотел бы опробовать российскую вакцину. Он стал одним из первых добровольцев на третьем пострегистрационном этапе исследований.



ВЕСТИ в Telegram: https://t.co/AYR7rjof87#ВестиВидеоpic.twitter.com/132mROoCvo — ВЕСТИ (@vesti_news) September 2, 2020

وبثت قناة "فيستي" لقطات تظهر عملية حقن اللقاح لزعيم الليبراليين الديمقراطيين الذي دعا بعدها جميع المواطنين الروس للحذو حذوه. وقال جيرينوفسكي إن اللقاح الروسي "هو الأمثل في العالم"، معربا عن قناعته بأن روسيا ستتجنب معه مصير الولايات المتحدة حيث "أصيب الملايين والملايين سيموتون".

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أواخر أغسطس الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية رسميا اللقاح الأول في العالم ضد فيروس كورونا، والذي تم تصميمه من قبل خبراء مركز "غاماليا" الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك-V".

المصدر: فيستي