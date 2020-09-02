 
مباشر

شاهد.. جيرينوفسكي يحصن نفسه من فيروس كورونا بلقاح روسي

أخبار روسيا

شاهد.. جيرينوفسكي يحصن نفسه من فيروس كورونا بلقاح روسي
Twitter@vesti_news
رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oni3

أصبح رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، من أوائل المواطنين الروس الذين تطوعوا لاختبار فعالية لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبثت قناة "فيستي" لقطات تظهر عملية حقن اللقاح لزعيم الليبراليين الديمقراطيين الذي دعا بعدها جميع المواطنين الروس للحذو حذوه. وقال جيرينوفسكي إن اللقاح الروسي "هو الأمثل في العالم"، معربا عن قناعته بأن روسيا ستتجنب معه مصير الولايات المتحدة حيث "أصيب الملايين والملايين سيموتون".

إقرأ المزيد
سياسي روسي: الولايات المتحدة وراء تفشي فيروس
سياسي روسي: الولايات المتحدة وراء تفشي فيروس "كورونا"!

أواخر أغسطس الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية رسميا اللقاح الأول في العالم ضد فيروس كورونا، والذي تم تصميمه من قبل خبراء مركز "غاماليا" الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك-V".

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا