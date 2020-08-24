تغطية صحفية واسعة لمنتدى "الجيش 2020"

حضر افتتاح منتدى "الجيش-2020" وألعاب الجيش الدولية عدد قياسي من ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية.

وشهد افتتاح المنتدى العسكري والتقني الدولي منتدى "الجيش-2020" والألعاب العسكرية الدولية في يوم 23 أغسطس 2020، والذي جرت وقائعه يوم أمس، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، أكثر من 750 صحفيا، يمثل 120 منهم ضيوفا من دول أجنبية، من بينها الصين واليابان وأذربيجان وبيلاروس وأرمينيا وفيتنام وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران ولبنان وكوبا وألمانيا وفرنسا وتركيا وغيرها.

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وسوف يستمر المنتدى العسكري والتقني الدولي "الجيش-2020" "ARMY-2020" خلال الفترة من 23 إلى 29 أغسطس في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات ، وميدان ألابينو للتدريب بالمنطقة العسكرية الغربية ومطار كوبينكا.

بالإضافة إلى ذلك ، سيقام جزء من العروض التوضيحية في ميدان أشولوك التدريبي في مقاطعة أستراخان. وسيتم بث جميع هذه الفعاليات مباشرة في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض.

وتتضمن الدورة الحالية للمنتدى، إقامة معرض الآليات المختلفة وبرنامج أعمال ومعارض علمية، بالإضافة إلى فعاليات بروتوكولية وثقافية.

وتمتاز الدورة الحالية لمنتدى "الجيش-2020" عن سابقتها بأنها تقام بالتزامن مع دورة الألعاب العسكرية السادسة.

وتتضمن الأهداف الأساسية للمنتدى، تحفيز وتطوير ابتكارات المجمع الصناعي العسكري في روسيا، والأنشطة الواعدة لخبراء المنظمات العلمية المتخصصة وكذلك تعزيز التعاون مع مؤسسات وشركات قطاع الصناعات.

وقد أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الدفاع الروسية، عن انطلاق العروض الديناميكية في ميدان ألابينو بالمنطقة العسكرية الغربية ضمن فعاليات منتدى "الجيش-2020". وسوف تعرض اليوم أسلحة ومعدات عسكرية خاصة، التي دخلت الخدمة الفعلية في الجيش الروسي، وكذلك نماذج الأسلحة والمعدات المستقبلية وصنوف القوات المسلحة.

كما ستعرض مجموعتان: مجموعة أرضية - بياتلون الدبابات. ومجموعة مائية - بحيرة كومسمولسكي.

ويتضمن برنامج المنتدى العروض التالية التي تبدأ جميعها في الساعة 15 يوميا:



24 أغسطس- عرض ديناميكي للأسلحة والآليات العسكرية لقوات الدبابات.

25- أغسطس- عرض ديناميكي للأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة والمستقبلية ، وأسلحة الصواريخ والمدفعية ، وقاذفات اللهب ومعدات قوات الدفاع الكيماوية والبيولوجية والاشعاعية.

26 أغسطس - عرض ديناميكي لنظم أسلحة ومعدات الدفاع الجوي.

27 أغسطس - عرض ديناميكي للأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الآلية المحمولة و قاذفة اللهب.

28 أغسطس - عرض ديناميكي للأسلحة والمعدات العسكرية لقوات الهندسية العسكرية والمركبات والعربات العسكرية.

29 أغسطس ، عرض ديناميكي لأسلحة قوات الإنزال الجوي ومعداتها العسكرية.

ستشارك في هذه العروض الديناميكية 276 قطعة من المعدات العسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية و 17 نموذجا واعدا قدمتها شركات المجمع الصناعي العسكري.

وسوف تستخدم أثناء استعراض قدرات إطلاق النار، أكثر من 10 آلاف ذخيرة من مختلف الأنواع.

المصدر:RT