تقرير: إدارة ترامب سرعت مفاوضات بيع الإمارات مقاتلات الشبح "إف-35"!

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرّعت المفاوضات بشأن بيع الإمارات مقاتلات من الجيل الخامس طراز "أف – 35" وطائرات بدون طيار متطورة.

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وأفادت الصحيفة بأن مسؤولي الإدارة الأمريكية قدّموا في الأسابيع القليلة الماضية للجيش الإماراتي معلومات سرية عن الطائرة "أف – 35"، لافتة إلى أن ذلك جرى على الرغم من شكوك ممثلي مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض حول الجدوى من اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل إبرام الصفقة فعليا.

وتؤكد مصادر الصحيفة أن الصفقة قيد النظر لبيع المقاتلات الأمريكية المتطورة وطائرات من دون طيار ليست من الشروط التي سعت الإمارات بموجبها إلى التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية مع إسرائيل.

ورغم ذلك، تشير "نيويورك تايمز" إلى أن التحرك في الصفقة مدفوع بالتأكيد بهذه التحركات الدبلوماسية.

وبحسب المصادر التي استندت إليها الصحيفة الأمريكية، فإن الكونغرس لن يوافق على بيع هذا الطراز من المقاتلات إلى الإمارات، إلا إذا وافقت السلطات الإسرائيلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار مؤخرا إلى أن الإمارات مهتمة بشراء عدد كبير من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف – 35" من الولايات المتحدة، وأن الإدارة الأمريكية تدرس هذا الاحتمال، مضيفا قوله: "هذه القضية قيد الدراسة، لكنهم (الإماراتيين) حققوا اختراقا كبيرا في قضية السلام في الشرق الأوسط".

وصرّح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق بأن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لا يتضمن فقرة بشأن موافقة الدولة العبرية على صفقة بيع أسلحة أمريكية متطورة للإمارات.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها "ستراقب دائما الحفاظ على ميزتها النوعية" العسكرية والتكنولوجية في المنطقة.

إلى ذلك، شدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن نتنياهو عارض دائما بيع طائرات"أف – 35" وغيرها من الأسلحة الحديثة لأي دولة من الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، بما في ذلك الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية قالت في وقت سابق، إن واشنطن تعتزم بيع مقاتلات "إف – 35" وطائرات مسيرة متقدمة للإمارات "بموجب بند سري، من اتفاقية العلاقات الدبلوماسية" بين إسرائيل والإمارات.

المصدر: تاس