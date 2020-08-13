 
مباشر

زلزال بقوة 5,1 درجة قبالة جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي

أخبار روسيا

زلزال بقوة 5,1 درجة قبالة جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي
YouTube
جزيرتان من أرخبيل الكوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oika

رصد خبراء الزلازل، اليوم الخميس، زلزالا بقوة 5,1 درجة في المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل بمقاطعة ساخالين، في الشرق الأقصى الروسي.

إقرأ المزيد
هزة أرضية قوية تضرب أقصى شرق روسيا
هزة أرضية قوية تضرب أقصى شرق روسيا

وأوضح مصدر في الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن الزلزال وقع على مقربة من جزيرة هاريمكوتان، إحدى جزر المجموعة الشمالية ما يعرف تحت اسم "سلسلة الكوريل الكبيرة"، على عمق 61 كلم.

وأضاف أن فرع الهيئة في ساخالين لم يتلق بعد اتصالات من السكان المحليين بشأن الزلزال الذي لم يخلف إصابات أو أضرارا مادية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا