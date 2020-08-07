مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لها اعترضت اليوم الجمعة طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وذكر المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة في بيان له أن العسكريين الروس رصدوا اليوم هدفين جويين متوجهين نحو حدود البلاد.

وأقلعت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراض الهدفين اللذين تبين أنهما طائرتا استطلاع أمريكيتان من طراز "بوينغ أرسي-135" و"بوينغ بيه-8 أي بوسيدون".

وبعد أن غيرت الطائرتان الأمريكيتان مسارهما، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها.

وشددت الوزارة على أن تحليق المقاتلة الروسية نفذ بالتوافق الصارم مع قواعد الملاحة الدولية.

ويعد ذلك تاسع حادث اعتراض مماثل على الأقل منذ بداية الصيف، وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن اعتراض طائرتي استطلاع أمريكيتين من نفس الطراز فوق البحر الأسود قبل يومين فقط.

المصدر: نوفوستي