روسيا تسجل 5635 إصابة و85 وفاة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت روسيا اليوم الاثنين عن تسجيل 5636 إصابة و85 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5765 إصابة و77 وفاة في إحصائية أمس، لتبلغ الحصيلة 818120 حالة، منها 13354 وفاة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أضاف أن إجمالي المتعافين في البلاد ارتفع إلى 603329 بعد تسجيل 3079 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 201437 حالة نشطة.

وحسب بيانات المركز، فإن 24.9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وسجلت العاصمة موسكو 694 إصابة جديدة لتبقى الحصيلة اليومية دون عتبة الـ700 على مدى الشهر الحالي رغم زيادة طفيفة للأرقام خلال الأيام الماضية.

ووصل إجمالي الإصابات في المدينة إلى 238641، منها 4411 حالة وفاة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 9 حالات أمس.

وتماثل 264 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي ليرتفع مجموع المتعافين في المدينة إلى 174985.

المصدر: RT