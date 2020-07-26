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روسيا.. انخفاض الإصابات اليومية دون 5,8 ألف وعدد المتعافين يتجاوز 600 ألف شخص

أخبار روسيا

روسيا.. انخفاض الإصابات اليومية دون 5,8 ألف وعدد المتعافين يتجاوز 600 ألف شخص
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
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أعلنت روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 5765 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في إدنى عدد منذ عدة أشهر، فيما شهد عدد الوفيات الجديدة تراجعا حادا من 146 أمس إلى 77 اليوم.

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وأصبحت حصيلة الوفيات اليومية التي سجلت اليوم هي الأقل منذ 4 مايو الماضي.

وبتماثل 3110 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي، بلغ عدد المتعافين 600250 شخصا.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 812485، منها 13269 حالة وفاة، و198966 حالة نشطة، حسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

يتبع..

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