كورونا في روسيا.. 5871 إصابة و146 وفاة جديدة في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت عن تسجيل 5871 إصابة و146 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة 806720 حالة، منها 13192 وفاة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أشار أيضا إلى أن إجمالي المتعافين في البلاد ارتفع إلى 597140 مع تسجيل 8366 حاة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

وكانت إحصائية يوم الجمعة أشارت إلى تسجيل 5811 إصابة و154 وفاة خلال يوم.

وذكر تقرير مركز العمليات أن 25,1% من المصابين الجدد خلال اليوم الماضي لم يظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو تم تسجيل 648 إصابة و14 وفاة جديدة، مقابل 645 إصابة و11 وفاة أمس، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 237264 إصابة و4389 وفاة.

وتماثل 561 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين 174415 شخصا، ما يعني أن نحو 74% من المصابين في المدينة خلال الأربعة أشهر الأخيرة قد تعافوا من المرض.

المصدر: RT