روسيا تتخطى عتبة الـ800 ألف حالة إصابة بكورونا واستقرار في الإصابات الجديدة

لليوم الخامس على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من ستة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، فيما تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد عتبة الـ800 ألف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة، في تقريرها اليوم، عن رصد 5811 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 5848 إصابة أمس، ما يمثل ارتفاعا بـ0.7% في حصيلة الإصابات الإجمالية.

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وتتوزع الحالات الجديدة بين جميع أقاليم البلاد الـ85، باستثناء دائرة نينيتس الذاتية التي لم تسجل إصابات جديدة، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 25.4% من المرضى الجدد.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 800849، منها 199029 حالة نشطة، ما يمثل انخفاضا بـ2728 حالة نشطة منذ يوم أمس.

وسجلت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 154 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا (مقابل 147 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 13046 حالة وفاة.

وتماثل 8444 مريضا للشفاء في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 588774 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم 26.3 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 299 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، من حيث عدد الإصابات المؤكدة بكورونا، والحادية عشرة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT