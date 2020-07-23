رمضان قديروف يعلن فرض عقوبات على بومبيو

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن سحب دعوته لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لزيارة الشيشان وفرض عقوبات عليه.

وقال قديروف خلال اجتماع مع المسؤولين في الجمهورية وعلى طريقته الخاصة في الدعابة، يوم الخميس: "دعوت السيد بومبيو للزيارة. والآن أقول بحضور الجميع أن ذلك ليس من حقي. كفاية، ألغي الدعوة وأعلن عن إدراجه على جميع قوائم العقوبات الموجودة في جمهوريتنا وتجميد كل حساباته، مثلما فعلوا بحقي".

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وأضاف قديروف أنه لن يذهب إلى الولايات المتحدة، حتى لو دعوه للزيارة، مشيرا إلى أنه ليس متهما في أي محكمة، كما تساءل حول جدوى إدراج أفراد عائلته على قائمة العقوبات الأمريكية.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي فرض عقوبات على رمضان قديروف بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. وطالت العقوبات أيضا زوجته ميدني قديروفا وابنتيهما عائشة وخديجة.

وردا على فرض العقوبات عليه، دعا قديروف مايك بومبيو لزيارة الشيشان.

المصدر: إنترفاكس