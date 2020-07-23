وزير الصحة الروسي: قد نبدأ استخدام لقاح ضد فيروس كورونا في أغسطس

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن استخدام لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا قد يبدأ في شهر أغسطس القادم بتطعيم الفئات التي تعتبر أنها في خطر مرتفع.

وقال موراشكو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "نخطط أن تتطور هذه الجهود في غضون هذا العام، وسيتم تقديم اللقاح في أغسطس".

وأشار موراشكو إلى أن السلطات الصحية الروسية تعمل في الوقت الحالي على تحديد نظام استخدام اللقاح حسب خصوصية الفئات المختلفة لسكان البلاد.

وأوضح وزير الصحة الروسي أنه سيتم تقديم اللقاح بالدرجة الأولى للفئات التي يعتبر أنها تواجه مخاطر خاصة ناجمة عن الجائحة، بينها الموظفين الطبيين والأشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع الفيروس.

ولم يوضح موراشكو مع ذلك موعد بدء التطعيم الجماعي لسكان البلاد باللقاح المنتظر، مشيرا إلى أنه من المخطط إطلاق هذه العملية بعد إنجاز كل الاختبارات السريرية وإصدار المصادقة على استخدام المصل، وشدد على أنه من المتوقع أن يبدأ تزامنا مع ذلك الإنتاج واسع النطاق للقاح.

وتخوض مجموعة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودت جائحته بحياة أكثر من 600 ألف شخص حول العالم.

وفي 12 يوليو أعلنت روسيا عن انتهاء التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف الطبية على لقاح طوره مركز غاماليا للأوبئة والأحياء الدقيقة والذي يعتبر من الأمصال المرشحة الأبرز في البلاد.

المصدر: "إنترفاكس" + وكالات