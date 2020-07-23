فرقاطتان بأسلحة فرط صوتية تلتحقان بالأسطول الروسي في 2025-2026

من المتوقع أن تحصل القوات البحرية الروسية على فرقاطتين مزودتين بصواريخ فرط صوتية في عام 2025 أو 2026.

وقال رئيس شركة بناء السفن الموحدة الروسية، أليكسي رحمانوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن بناء فرقاطتي المشروع 22350 "الأميرال يوماشيف" و"الأميرال سبيريدونوف" سيستغرق 4 سنوات ونصف السنة، وسيتم تسليمهما للأسطول في أواخر 2025 أو أوائل 2026.

وأشار إلى إمكانية زيادة عدد منصات إطلاق الصواريخ على متن الفرقاطتين من 16 إلى 24.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف قد أعلن أثناء إطلاق بناء الفرقاطتين، أنهما ستزودان بالأسلحة الفرط صوتية.

ومن المتوقع تزويد السفينتين بصواريخ "تسيركون" التي تبلغ سرعتها 9 ماخ، أو 9 أضعاف سرعة الصوت، ومداها أكثر من ألف كلم. ومن المقرر تسليح الجيش بتلك الصواريخ في العام الحالي أو المقبل.

المصدر: نوفوستي