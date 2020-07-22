روسيا تسجل 5862 إصابة و165 وفاة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الأربعاء 5862 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبقى الحصيلة اليومية دون 6 آلاف لليوم الثالث على التوالي، فيما بلغ عدد الوفيات اليومية 165 حالة.

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بذلك وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190، منها 12745 حالة وفاة، حسبما ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

وأشار التقرير إلى أنه مع رصد 9699 حالة شفاء جديدة، ارتفع مجموع المتعافين إلى 572053 وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 204392 مقابل 208364 أمس.

وحسب بيانات المركز، فإن 25,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.