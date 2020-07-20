بوتين يعين قائما بالأعمال لمحافظة خاباروفسك التي تشهد مظاهرات دعما لفورغال

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النائب ميخائيل دوغتاريوف قائما بأعمال محافظ مقاطعة خاباروفسك بعد عزله للمحافظ سيرغي فورغال اليوم الاثنين 20 يوليو.

وبعد قرار التعيين عقد بوتين جلسة عبر الفيديو مع دوغتاريوف ، شدد خلالها على أهمية ومسؤولية العمل المناط بالمسؤول الجديد.

وفي وقت سابق، تم القبض على محافظ الإقليم سيرغي فورغال للاشتباه في تورطه في تنظيم عمليات قتل.

مظاهرات مؤيدة لفورغال

وشهدت خاباروفسك مسيرات مؤيدة للمحافظ السابق فورغال وقالت "تاس" إن الساحة الرئيسية في المدينة شهدت مظاهرة محدودة شارك فيها العشرات استمرت لنو ساعة ونصف طالب فيها المتظاهرون بشفافية التحقيق.

وقبل يوم من ذلك، أفاد مكتب رئيس بلدية خاباروفسك بأن مسيرة غير مصرح بها لدعم فورغال جرت في المدينة، شارك فيها حوالي 10 آلاف شخص.

تعليق الكرملين

بدوره قال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن على سلطات المقاطعة الاستماع لمواطنيهم وهذا جزء لا يتجزأ من عملهم.

وأكد:" يجب أن يكون هناك حوار مستمر ومتواصل بين السلطات الإقليمية وسكان المنطقة".

وتم اعتقال فورغال في 9 يوليو. ووفقا للتحقيق، فقد شارك في تنظيم جرائم قتل ومحاولة اغتيال رجال أعمال، ارتكبتها مجموعة إجرامية بين عامي 2004-2005 في إقليم خاباروفسك ومنطقة أمور.

المصدر: RT