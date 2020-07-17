النائب العام الروسي يقترح تبني مفهوم "الأدلة الإلكترونية"

اقترح النائب العام الروسي، إيغور كراسنوف، تطبيق مفهوم "الأدلة الإلكترونية" في البلاد، حسبما أورد موقع Lenta.Ru الإخباري، اليوم الجمعة.

ونقل الموقع عن المكتب الإعلامي للنيابة العام أن كراسنوف تقدم بمبادرته خلال اجتماع حول الجرائم في المجال الإلكتروني، التي تم تسجيل انتشارها السريع جدا، حيث ازداد عدد الجرائم المسجلة في هذا المجال خلال السنة الماضية (حوالي 300 ألف) بنسبة 92% خلال النصف الأول فقط من السنة الجارية (225 ألفا)، وذلك في الوقف الذي يبقى فيه معدل الكشف عن الجرائم المرتكبة منخفضا (25% فقط).

وذكر النائب العام أن عدد الجرائم في المجال الإلكتروني ازداد 25 مرة خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرا إلى ارتفاع عدد الهجمات على البنوك والأجهزة الحكومية الروسية والتي تتم أحيانا باستخدام البنى التحتية التابعة لدول أجنبية.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية الروسية غير جاهزة لكشف هذا النوع من الجرائم.

ووجه كراسنوف برفع فعالية أداء المباحث العاملة على كشف الجرائم في المجال الإلكتروني، بما في ذلك عبر تفعيل التعاون مع خبراء أجانب واستخدام قواعد معلوماتهم وشبكاتهم المختصة.

كما اقترح النائب العام الروسي، إلى جانب تبني مفهوم "الأدلة الإلكترونية"، حجب "مرايا" للمواقع المحظورة وغير ذلك من الإجراءات.

المصدر: Lenta.Ru