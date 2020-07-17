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روسيا.. استخدام تقنية الاستمطار لإطفاء الحرائق في سيبيريا

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أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن استخدام الخبراء تقنية الاستمطار لإطفاء الحرائق في عدد من المناطق في سيبيريا.

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وجاء في بيان صدر عن مكتب نائبة رئيس الحكومة، فيكتوريا أبرامتشينكو، أن "عمليات الاستمطار تجري في الغابات بهدف خفض خطورة حدوث الحرائق".

وأضافت أن "عمليات الاستمطار قد استكملت في مقاطعة إركوتسك وإقليم كراسنويارسك، وجرى البدء بها في إقليم ما وراء البايكال".

يذكر أنه منذ بدء موسم الحرائق، تقلصت المساحة الإجمالية للحرائق في روسيا بنسبة 21% مقارنة مع السنة الماضية، حسبما أشارت وكالة "نوفوستي".

المصدر: نوفوستي

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