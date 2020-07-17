استطلاع: حوالي 70% من الروس يثقون ببوتين

أظهر استطلاع للرأي العام، أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام (فتسيوم)، أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 68.4% من المواطنين الروس.

ووفقا للاستطلاع، أعرب 63.6% من الذين تم استطلاع آرائهم، عن رضاهم عن نشاط وعمل الرئيس الروسي.

وذكر 50.7% من المواطنين الروس، أنهم يثقون برئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين. ونال عمل رئيس الحكومة، رضا 38.8% من المواطنين. ورضي عن عمل الحكومة بشكل عام، 36.2% من المواطنين.

تم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 6 إلى 12 يوليو عام 2020. وشارك فيها يوميا 1600 مواطن تبدأ أعمارهم من 18 عاما.

المصدر: إنترفاكس