استطلاع: حوالي 70% من الروس يثقون ببوتين
Sputnik
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أظهر استطلاع للرأي العام، أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام (فتسيوم)، أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 68.4% من المواطنين الروس.
ووفقا للاستطلاع، أعرب 63.6% من الذين تم استطلاع آرائهم، عن رضاهم عن نشاط وعمل الرئيس الروسي.
وذكر 50.7% من المواطنين الروس، أنهم يثقون برئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين. ونال عمل رئيس الحكومة، رضا 38.8% من المواطنين. ورضي عن عمل الحكومة بشكل عام، 36.2% من المواطنين.
تم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 6 إلى 12 يوليو عام 2020. وشارك فيها يوميا 1600 مواطن تبدأ أعمارهم من 18 عاما.
المصدر: إنترفاكس