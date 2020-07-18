بيسكوف يكشف عن جوهر عمله

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مقابلة إذاعية اليوم، عن جوهر عمله في الكرملين، وقال: "التواصل مع الصحفيين هو جوهر عمل السكرتير الصحفي".

وأعرب بيسكوف عن رأيه، بأن ممثلي وسائل الإعلام يحتاجون في كثير من الأحيان إلى تفسيرات بسبب كثرة المواضيع.

وقال: "إذا لم يفهم الصحفي نفسه تفاصيل الموضوع، فلن يتمكن من إخبار الناس بكفاءة عن ذلك، في مواده. وهنا يكمن جوهر وظيفة السكرتير الصحفي. بالطبع، لا يستطيع الرئيس الإجابة عن الأسئلة كل يوم، على الرغم من أنه منفتح بشكل تام".

ووفقا لبيسكوف، يعيش الناس الآن، "في زمن المعلومات السريعة جدا"، لذا فإن المهمة الرئيسية هي أن تكون على دراية بما يحدث، وأن تشعر بالتفاصيل الدقيقة، نظرا لأن وسائل الإعلام المختلفة، قد يكون لها طرق مختلفة تماما في تقديم بيانات معينة".

وأكد بيسكوف، أن طبيعة عمله لا تسمح له بطرح رأيه ووجهات نظره الشخصية.

المصدر: نوفوستي