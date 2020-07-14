موسكو تسجل 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الثلاثاء، تسجيل 29 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 37 حالة في إحصائية أمس الاثنين.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 4234 شخصا، بعد أن كانت 4205 في الإحصائية السابقة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت في المدينة يوم 9 يوليو 28 وفاة، وفي 10 يوليو 29 حالة، وفي 11 يوليو 27، وفي 12 يوليو 25، وفي 13 يوليو 37.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 230642 إصابة مؤكدة، بينها 165966 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر في عدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا حتى صباح الثلاثاء، 739947 إصابة بينها 11614 وفاة و512825 حالة شفاء، فيما تم إجراء 23.4 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا.

المصدر: RT