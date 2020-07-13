بوتين يعلق في اتصال مع أردوغان على قرار تحويل آيا صوفيا لمسجد

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، أن تغيير صفة معلم آيا صوفيا التاريخي في اسطنبول أثار أصداء واسعة في روسيا.

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وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وأردوغان أجريا، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بمبادرة من الجانب التركي، حيث "واصلا مناقشة القضايا الدولية للأجندة الدولية".

وذكر البيان أن "بوتين لفت اهتمام أردوغان إلى الأصداء العامة الكبيرة التي أثارها في روسيا قرار تغيير صفة معلم آيا صوفيا في اسطنبول".

وأشار الكرملين إلى أن "الرئيس التركي قدم توضيحا مناسبا حول هذا الموضوع، لافتا إلى أنه سيتم ضمان إمكانية الوصول إلى هذا الأثر الفريد من نوعه للحضارة العالمية لكل الراغبين في ذلك، بينهم المواطنون الأجانب، كما سيتم ضمان سلامة المقدسات المسيحية".

ووقع أردوغان، الجمعة الماضي، مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي أمام العبادة كمسجد اعتبارا من 24 يوليو.

وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 الذي حول هذا المعلم التاريخي من مسجد إلى متحف، واستند القرار الجديد بتوصيف آيا صوفيا كمسجد إلى سند الملكية.

ولقي هذا القرار انتقادات دولية واسعة من عدة دول ومنظمات من بينها روسيا واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و"اليونسكو".

وبني معلم آيا صوفيا عام 537 ميلاديا كأكبر كنيسة في الإمبراطورية البيزنطية، وبعد فتح العثمانيين القسطنطينية عام 1453 تم تحويله إلى مسجد، وفي عام 1934 قررت الحكومة التركية العلمانية بقيادة كمال أتاتورك تحويله إلى متحف يؤمه الزوار من مختلف دول العالم.

المصدر: RT