موسكو تسجل 25 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء الأحد، تسجيل 25 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 27 حالة وفاة في إحصائية أمس السبت.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بكورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 4168 شخصا، بعد أن كانت 4143 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى تراجع طفيف في مؤشر الوفيات بفيروس كورونا في موسكو، حيث سجلت في المدينة يوم 9 يوليو 28 وفاة، وفي 10 يوليو 29، وفي 11 يوليو 27.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 229357 إصابة مؤكدة، بينها 164560 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر في عدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا حتى صباح الأحد، 727162 إصابة بينها 11335 وفاة و501061 حالة شفاء.

المصدر: RT