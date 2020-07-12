بوتين يكشف عن موقفه من الانتقادات الموجهة له

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الانتقادات القاسية الموجهة له ولحكمه، بالقول إنه يعتبر من واجبه الاستماع إلى ما يتم اقتراحه، لكن الانتقاد من أجل الشجب لا يستدعي اهتمامه أبدا.

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وأعلن بوتين، في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، ردا على سؤال حول النقد الحاد أحيانا الموجه له: "هناك دائما أشخاص يفكرون بشكل مختلف عنك، ويبدو لهم أن لديهم حلولا أفضل من تلك التي تقترحها السلطات الحالية، بما في ذلك رئيس الدولة​​​. بشكل عام، لا يبدو الأمر غريبا، أرى أن من واجبي الاستماع إلى ما يتم اقتراحه أوعرضه، وإذا ما تم تقديم شيء هام بشكل عام، باستثناء النقد وحده، لأن النقد من أجل الشجب، ببساطة غير مثير للاهتمام،وإذا كانت هناك أيضا مقترحات بناءة، فعندئذ بالطبع،أنا أستمع إلى ذلك بكل بسرور".

وأشار بوتين إلى أن مجرد الاستماع إلى الاقتراحات لا يعني أنه "سيتبنى ما سمعه". وختم بالقول "لكن معرفة مجموعة كاملة من الآراء والتقييمات والاقتراحات مفيد".

المصدر: "نوفوستي"