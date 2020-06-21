بوتين: لم أقم بإهانة أحد ولا أسعى لتوبيخ المرؤوسين بشكل استعراضي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يحب توبيخ مرؤوسيه بشكل استعراضي، وشدد على أنه لا يفعل ذلك أبدا، على الرغم من حقيقة أن الكرملين يشهد في بعض الأحيان مناقشات حادة.

وأضاف الرئيس بوتين، في برنامج تلفزيوني: "أنا لا أحب ذلك، لا أفعل ذلك أبدا - توبيخ شخص بشكل استعراضي. تحدث بيننا أحاديث حادة، ولكن يمكنني أن أقول بكل فخر: لم أقم قط بإهانة أي أحد أو قمت بتوجيه وصف مذل لأحد أو قمت بالتقليل من قيمته. هذا لم يحدث قط".

ووفقا للرئيس الروسي، "كلما كان منصب الشخص أعلى، كلما توجب عليه معاملة مرؤوسيه بلياقة أكبر". وأضاف بوتين أن عمل وحياة الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة يجري عمليا "في غرفة من زجاج"، وتسمح هذه الشفافية بزيادة فعالية مكافحة الفساد.

المصدر: تاس