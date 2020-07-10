روسيا تعلن موعد استئناف رحلات الطيران الدولية

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة عن موعد رفع القيود المرفوضة على رحلات الطيران الدولية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أثناء موجز صحفي بأن عملية رفع القيود عن الرحلات الدولية ستنطلق في 15 يوليو الجاري.

وأوضحت المسؤولة أن روسيا ستبادر إلى استئناف الرحلات الجوية مع الدول التي لا يزيد فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا عن 40 شخصا بالنسبة لمائة ألف مواطن، وشريطة ألا يزيد معدل الارتفاع اليومي في حصيلة الإصابات هناك خلال الأسبوعين الأخيرين عن 1%.

وأكدت نائبة رئيس الحكومة أن الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك اقترحت استبدال الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما للقادمين إلى روسيا من دول أخرى بفحوصات طبية إلزامية، موضحة أنه سيتعين على المواطنين الأجانب القادمين إلى روسيا حيازة وثائق طبية تؤكد عدم إصابتهم بكورونا تم إصدارها قبل ثلاثة أيام لا أكثر من تاريخ وصولهم إلى روسيا.

كما سيتعين على المسافرين الأجانب حيازة وثائق تؤكد اكتشاف أجسام مضادة من نوع "الغلوبولين المناعي ج" في دمهم.

ولفتت غوليكوفا إلى أن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا التي تترأسها بحثت خلال الأسبوعين الماضيين بالتفصيل مسألة استئناف الرحلات، مشيرة إلى أن مناقشة هذا الملف أصبحت ممكنة على خلفية التراجع المستمر على مدى فترة ملموسة في وتيرة تفشي الفيروس في روسيا.

وقررت الحكومة الروسية تعليق الرحلات الجوية مع كافة دول العالم اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في العالم.

المصدر: نوفوستي