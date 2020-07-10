عمدة موسكو: قطاع النقل في موسكو أفضل نقل في العالم

منح عمدة موسكو سيرغي سوبيان مجموعة من العاملين في قطاع نقل موسكو أوسمة وميداليات وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم العاملين في النقل الذي تم إقراره عام 2017.

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وأشار عمدة موسكو في اجتماع عقد بهذه المناسبة إلى أنه يعتبر قطاع النقل في موسكو أفضل نقل في العالم من حيث حجم ونوعية الخدمات المقدمة وكذلك من حيث ظروف الراحة والنظافة التي تلعب دورا لا يستغنى عنه.

وأبرز سوبيانين، تغيرات طرأت على أوضاع قطاع النقل والمواصلات في موسكو خلال 10 أعوام ماضية، مشيرا إلى مترو أنفاق موسكو حيث ظهرت قطارات جديدة وحافلات كهربائية حديثة تسير في شوارع موسكو وسكة الحديد المركزية التي لا تقل راحة وفاعلية عن مترو الأنفاق وعربات الترام أوروبية الشكل التي حلت محل العربات القديمة.

وقال سوبيانين، إن قطاع النقل ما زال يعمل في موسكو على الرغم من القيود التي قرضتها حكومة موسكو على تنقلات المواطنين.

واستطاع العاملون في قطاع النقل حسب سوبيانين، الحيلولة دون إصابة آلاف المواطنين بفيروس كورونا وذلك بفضل تطبيق الجدول الزمني الجيد والتقيد بالقواعد الصحية وتحوطات الأمان.

المصدر: تاس