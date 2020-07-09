موسكو تعلن إلغاء إجبارية ارتداء الأقنعة الواقية بداية من 13 الشهر الجاري

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أنه سيتم إلغاء إجبارية ارتداء الأقنعة الواقية في شوارع موسكو بداية من يوم 13 الشهر الجاري.

وقال عمدة موسكو إن شرط الإلتزام بالتباعد الاجتماعي واحترام المسافة بين الأشخاص سيبقى قائما في الأماكن العامة.

وسجلت موسكو خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأعلنت السلطات الصحية في آخر حصيلة يومية، اليوم الخميس، تسجيل 568 إصابة فقط.

وبلغ عدد الإصابات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 707301 إصابة، و10843 حالة وفاة.

المصدر: نوفوستي