مناورات عسكرية روسية واسعة النطاق في بحر بارنتس

دخل طرادا "بطرس الأكبر" و"المارشال أوستينوف" الصاروخيان بحر بارنتس للمشاركة في مسير بحري ومناورات واسعة النطاق، بقيادة قائد الأسطول الشمالي الروسي اللواء البحري ألكسندر مويسييف.

وقال ناطق باسم الأسطول الشمالي، إن الطرادين سيشكلان أساسا لمجموعة السفن المشاركة في المسير، مضيفا أن طاقمي الطرادين سيجريان في مرحلة نشر سفن الأسطول الشمالي في بحر بارنتس تدريبات رامية إلى تدمير الأهداف الساحلية للعدو المفترض بالمدافع البحرية، فيما تشارك في العملية التدريبية الوحدات الساحلية وسفن الإمداد التابعة للأسطول الشمالي.

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وأشار الناطق إلى أن المراحل المختلفة من المسير ستشهد إجراء مختلف أنواع التدريبات والمناورات البحرية بمشاركة 30 سفينة حربية وعدد من الغواصات وما يزيد عن 20 طائرة ومروحية بحرية و40 قطعة من المدافع والصواريخ الساحلية والدفاعات الجوية.

وسوف تتدرب طواقم السفن خلال المناورات على تنفيذ مختلف المهام النارية، بما فيها إطلاق الصواريخ والطوربيدات والرمايات بذخائر حية وأداء مهام الدفاع الجوي والتعاون مع السفن والوحدات البحرية الصديقة، فضلا عن مشاركتها في التدريبات التكتيكية المختلفة.

والغاية من المناورات، التأكد من جاهزية الأسطول الشمالي لتنفيذ أي مهام مفاجئة توكل له في مكافحة سفن وغواصات وطائرات وصواريخ العدو المفترض.

المصدر: RT