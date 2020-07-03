أحياء وأمواتا.. روسيا تعتزم فضح جميع مجرمي النازية الذين أفلتوا من العقاب

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها تعتزم فضح جميع المجرمين النازيين أحياء كانوا أو أمواتا، ممن لم يمثلوا أمام محكمة نونبيرغ وغيرها من المحاكم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه لم تتم إدانة جميع المجرمين بأحكام المحكمة العسكرية الدولية في نورنبيرغ وغيرها من المحاكمات بعد الحرب، حيث أفلت الكثير من النازيين الضالعين في جرائم مروعة من العقاب، مما يحتم تحديد هوية جميع الجناة عملا بمبدأ حتمية العقوبة.

وأضاف باستريكين أن على المحققين الكشف عن أسماء النازيين وإظهار ما فعلوه، "بغض النظر عما إذا كانوا أحياء أو أمواتا".

المصدر: وكالات