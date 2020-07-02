روسيا تسجل 6760 إصابة و147 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 6760 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 6556 إصابة و216 وفاة في اليوم السابق.

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بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 661165، منها 9683 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع المتعافين 428978 شخصا بعد تسجيل 6047 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، حسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز في بيان له، أن 32,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

يتبع...