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الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في شمال القوقاز

أخبار روسيا

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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الثلاثاء عن إحباط عملية إرهابية في مدينة فلاديقوقاز، مركز جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا الواقعة في منطقة شمال القوقاز بجنوب البلاد.

وأكد المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفدرالية في بيان له إلقاء القبض على مواطن روسي من مواليد عام 1990، وهو كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع أمام أحد المباني الإدارية في المدينة.

ولفت البيان إلى أن الموقوف كان ينوي، بعد تنفيذ الهجوم، مغادرة روسيا إلى إحدى مناطق النزاعات في الشرق الأوسط بغية خوض القتال إلى جانب تنظيم "داعش".

الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في شمال القوقاز
Sputnik

وذكر البيان أن عناصر الأمن كشفوا في وسائل الاتصال التابعة للموقوف مراسلات مع عناصر لـ"داعش" في خارج البلاد، علاوة على اكتشاف مخبأ سري أنشأه المتشدد حيث عُثر فيه على مواد لصناعة عبوة ناسفة.

المصدر: RT

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