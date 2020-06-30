بيسكوف يسخر من تقرير الـ"مكافآت روسية" وبيلوسي تمارس "ألعاب سياسية بمعلومات كاذبة"

وصف الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تقرير "نيويورك تايمز" حول تقديم روسيا "مكافآت" مزعومة لحركة "طالبان" الأفغانية مقابل قتل جنود أمريكيين، بـ"الهراء المطلق".

وقال بيسكوف في تصريح لقناة "إن بي سي" الأمريكية، تعليقا على التقرير المذكور: "قد يبدو كلامي فظا إلى حد ما، لكنه هراء مطلق، ولا أكثر من ذلك".

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وأضاف بيسكوف أنه "من السخيف نشر معلومات من هذا القبيل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف التقرير بأنه "مفبرك".

ومن جانبها، نفت حركة "طالبان" أيضا صحة التقرير الذي أوردته "نيويورك تايمز".

بيلوسي "كالعادة" تهاجم ترامب..

وكعادتها لم تترك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي القصة دون أن تهاجم الرئيس دونالد ترامب وقالت إنها لا تعرف ما التأثير الروسي عليه.

واستغربت كايلي ماكناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض في مقابلة مع قناة "فوكس" الإخبارية، اعتماد بيلوسي على أن تلك التقارير "الخاطئة تماما"، واتهمت بيلوسي بأنها تسعى لتحقيق مكاسب سياسية ووصفت سلوك رئيسة مجلس النواب بأنه "فاضح".

المصدر: RT + فوكس نيوز