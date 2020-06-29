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ترامب يفند تقارير عن "مكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان"

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ترامب يفند تقارير عن
Reuters Carlos Barria
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أجهزة المخابرات أبلغته أن التقارير الإعلامية حول عرض الاستخبارات الروسية أموالا على حركة "طالبان" مقابل قتل جنود أمريكيين، غير جديرة بالثقة.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، في وقت متأخر أمس الأحد: "أبلغتني المخابرات للتو أنها لم تجد هذه المعلومات جديرة بالثقة، ولذلك لم تبلغني بها أو تبلغ نائب الرئيس (مايك بنس)".

وفند ترامب، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، ما جاء بهذا الشأن في مقال، لصحيفة "نيويورك تايمز" ووصف هذه الصحيفة بأنها من "الإعلام الزائف".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت في نهاية الأسبوع الماضي، تقريرا، زعمت فيه أن مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية، قالوا إن الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت مكافآت للمسلحين المرتبطين بـ"طالبان"، مقابل تنفيذ هجمات ضد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، ولم تقدم الصحيفة أي دليل يثبت ذلك.

وقد نفى البيت الأبيض في وقت لاحق ما جاء في الصحيفة، بأن الرئيس دونالد ترامب كان قد أُبلغ بهذه المعلومات الاستخبارية.

المصدر: وكالات

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