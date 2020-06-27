وفاة 24 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 24 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 20 حالة وفاة تم رصدها أمس الجمعة.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص ثبتت إيجابيتها فيما يخص العدوى.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3738 شخصا، بعد أن كانت 3714 في الإحصائية السابقة.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا جديدا لمؤشر الوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، وسجلت في المدينة حسب بيانات يوم 23 يونيو 14 حالة، وفي 24 يونيو 12، وفي 25 يونيو 25 متوفيا، وفي 26 يونيو 20.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 219354 إصابة مؤكدة، بينها 146043 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح السبت، 627646 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 8969 وفاة و393352 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو، وفتح المطاعم والمقاهي والقاعات الرياضية بدءا من 23 يونيو.

المصدر: وكالات