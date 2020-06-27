كورونا في روسيا.. 188 وفاة و6852 إصابة جديدة خلال يوم

سجلت روسيا اليوم السبت 188 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 176 في اليوم السابق، فيما زاد عدد المصابين بـ6852 مقابل 6800 في إحصائية يوم الجمعة، لتبلغ بذلك حصيلة الحالات 627646.

وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 8986، بينما ارتفع مجموع المتعافين من المرض إلى 393352 بعد تسجيل 9200 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وذكر المركز أن 30% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض الفيروس.

يتبع..